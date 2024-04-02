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Başakşehir'de İETT Şoförü Telefonla Oynarken Kaza Yaptı

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Başakşehir'de İETT şoförü sefer boyunca telefonla oynadı. Otobüs şeritten çıksa da telefonunu bırakmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başahşehir'de bugün sabah saatlerinde Başakşehir'de 98 KM isimli Fenertepe - Sefaköy Metrobüs seferini yapan İETT otobüsünde şoförün telefonuyla oynayarak otobüsü sürdüğü görüldü. Hem kendi canını hem yolcuların canını hiçe sayan şoför şeritten çıksa bile telefonu bırakmadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir İETT Ulaşım İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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