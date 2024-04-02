Başakşehir'de İETT Şoförü Telefonla Oynarken Kaza Yaptı

Başakşehir'de İETT şoförü sefer boyunca telefonla oynadı. Otobüs şeritten çıksa da telefonunu bırakmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başahşehir'de bugün sabah saatlerinde Başakşehir'de 98 KM isimli Fenertepe - Sefaköy Metrobüs seferini yapan İETT otobüsünde şoförün telefonuyla oynayarak otobüsü sürdüğü görüldü. Hem kendi canını hem yolcuların canını hiçe sayan şoför şeritten çıksa bile telefonu bırakmadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL