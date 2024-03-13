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Başakşehir'de İETT otobüs şoförü bıçaklandı

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Başakşehir'de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken, şoför ağır yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken, şoför ağır yaralandı.

YOL VERME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, saat 21.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu. Araçtan inen şüpheli, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.'yı kalp hizasından bıçakladı. Otobüsteki diğer yolcular dehşete düşerken şüpheli şahıs, aracına tekrar binerek kayıplara karıştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, otobüsün içinde çalışma yaparken, polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir İETT Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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