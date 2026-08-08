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Başakşehir Sanayi Sitesinde Yangın

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Başakşehir Aymakoop Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Başakşehir Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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