Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

Mimar Başak Cengiz'i yaklaşık 3 yıl önce samuray kılıcıyla katleden cani Can Göktuğ Boz'a "takdiri indirim" uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından uygun bulundu.

YARGITAY KARARINI VERDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul'da yolda kendi halinde yürüyen mimar Başak Cengiz'i 9 Kasım 2021'de samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezasını onadı. Daire, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Nisan 2022'de verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre Boz'a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.

ENGELLEMEYE ÇALIŞAN KİŞİYİ DE TEHDİT ETMİŞTİ

Sanık Boz'a, maktul Cengiz'e yönelik eylemi engellemeye çalışan Kaan Ağaca'ya tehditte bulunduğu gerekçesiyle verilen 4 yıl hapis cezası ile "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 1 yıl hapis cezası da onandı.

EVİNDE ÇOK SAYIDA KESİCİ DELİCİ ALET BULUNDURUYORDU

Dairenin kararında Boz'un, "samuray kılıcı" olarak tabir edilen silahla eylemini gerçekleştirdiği, maktul Cengiz'in vücudunda 6'sı öldürücü nitelikte 12 kesici delici alet izine rastlandığı belirtildi. Sanık Can'ın savunmalarında "canı sıkıldığı ve mutsuz olduğu için kolay olmasını gözetip bayan bir şahsa yönelik eylem icra etmeyi kafasına koyduğu" yönünde ifade verdiği aktarılan kararda, sanığın evinde de çok sayıda kesici delici alet bulunduğuna işaret edildi.

"YAKLAŞMA SANA DA SAPLARIM"

Kararda, olay günü sanık Can'ın evden aldığı samuray kılıcıyla yolda yürüyen Cengiz'e saldırdığı ifade edilerek, maktulün karşı koymasına rağmen Can'ın eylemini sürdürdüğü, bu sırada kendisini engellemeye çalışan Ağaca'yı da "Yaklaşma, sana da saplarım!" diyerek tehdit ettiği belirtildi.