Bartın Polisi Dolandırıcılara Karşı Uyarıcı Önlemler Alıyor

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Bartın polisi, dolandırıcılık yöntemlerini deşifre ederek hazırladığı broşür ve videolarla vatandaşları uyarıyor. Ekibin amacı, yükseltilen kazanç vaatlerine karşı halkı bilinçlendirmek.

Bartın polisi, dolandırıcıların kullandığı ikna yöntemlerini deşifre ederek, hazırlanan film ve broşürlerle insanları uyarıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bartın'da da son dönemlerde artan telefon ve internet yoluyla dolandırıcılık suçları ile yoğun mücadele ediyor. Tüm uyarı ve ikazlara rağmen hemen her gün yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı mücadele eden ekipler, bir taraftan yürüttükleri inceleme ve araştırmalarla mağduriyetleri gidermeye çalışırken, yöntemlerini tek tek deşifre ettikleri dolandırıcılık olaylarıyla ilgili uyarıcı, bilgilendirici video ve broşürlerle insanların dikkatini çekiyor. Son yıllarda sıkça rastlanan ve halk dilinde saadet zinciri olarak bilinen ponzi sistemi, gümrük ürünleri çekilişi, görevlere katıl kazan, evde ek kazanç, kargo ve HGS borcu, asker, polis ve savcı süsü verilerek telefon araması gibi dolandırıcılık yöntemlerini tel tek deşifre eden ekeipler, hazırlanan video ve broşürlerle yapılması gerekenler ve neden inanılmaması gerektiği gibi konular hakkında detaylı bilgi veriyor.

Ekipler, uyarılarda gerçek olmayacak kadar yüksek kazanç vaat eden tekliflerin, alacak, borç ve kazanç gibi kelimelerle gönderilen şüpheli mesaj ya da linklere kesinlikle kanılmamasını isteyerek, suçlama yönelterek para istenen telefon görüşmelerinin de dolandırıcıların en yaygın kullandığı yöntemlerdan olduğunu ifade etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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