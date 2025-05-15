Bartın Lisesi Öğrencilerinden Elektrikli Gokart Projesi

Bartın Lisesi Öğrencilerinden Elektrikli Gokart Projesi
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Bartın'da düzenlenen bilim şenliğinde, 5 lise öğrencisi tarafından üretilen elektrikli gokart büyük ilgi gördü. Vali Nurtaç Arslan'ın açılışını yaptığı şenlikte, farklı projeler de sergilendi.

Lise öğrencileri elektrikli gokart ürettiler

BARTIN - Bartın'da okullararasında düzenlenen bilim şenliğinde 5 öğrencinin ürettiği elektrikli gokart yoğun ilgi gördü.

Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Anadolu Lisesi Spor Aslonu'nda düzenlenen Bilim Şenliği'nde, 17 okuldan 500 öğrencinin hazırladığı 100 proje sergilendi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açılışını gerçekliştirdiği sergide, 5 öğrencinin ürettiği elektrikli gokart aracı, elle hareket etden drone,robot asansör ve güneş ışığına göre hareket eden güneş enerji sistemi gibi gise projeler katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Vali Arslan ve beraberindekiler tek tek projeleri stantlarını gezerek öğrenci ve proje danışmanı öğretmenlerden bilgiler aldı.

Şenliğe Bartın kırsalındaki okulların da birbirinden ilginç projelerle katıldığını belirten Veli Nurtaç Arslan, "gezerken çok mutlu oldum, gururlandım. Gençlerimizin marifetlerini, yeteneklerini ve isterseler ne kadar başarılı olabileceklerini görmekten çok mutlu oldum. Geleceğimize güvenebileceğimizi bir kez daha gördük. Hepsi birbirinden değerli projelerdi. Çok farklı amanlarda projeler gördük. Gençlerimiz çok kafa yormuşlar, emek sarf etmişler. Gözlerindeki ışığı da gördüm" diye konuştu.

Öğrenciler ürettikleri gokartı, okulun bahçesinde deneme sürüşüne de çıkarttı. Başarılı bir şekildi test sürüşünü tamamlayan gokartın üreticisi gençler, uzun süre vali Arslan ve beraberindeki protokol tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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