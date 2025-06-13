Bartın-Karabük Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bartın-Karabük Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bartın-Karabük karayolunda iki aracın çarpışması sonucu bir kişi sıkışırken, bir kadın hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bartın- Karabük yolunda iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Bartın karayolu 34. kilometresi Kalecik yol ayrımında, Karabük'ün Ovacuma köyünden Bartın'a bağlı Kaleceik köyü istikametine giden M.K. idaresindeki 74 BJ 3059 plakalı araç ile Bartın'ın Amasra ilçesinden geldiği öğrenilen U.A. yönetimindeki 78 SM 206 plakalı araç çarpıştı.

Kazada bir kişi araçta sıkışırken, olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede yaralı, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, kazada bir kadın ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan kısa süreli müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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