Bartın'daki Orman Yangınına Sebep Olan Kişi Serbest Bırakıldı
Güncelleme:
Bartın'ın Ulus ilçesindeki Aşağıçerçi köyünde orman yangınına yol açan D.Ö., mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yangın, D.Ö.'nün kullandığı tütsü körüğünden düşen kıvılcım ve patlayan piknik tüpü ile başladı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyünde orman yangının çıkmasına sebep olan Ataşehir yaşındaki geo çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Aşağıçerçi köyünde meydana geldi. Bal alımı ve sağımı yapan D.Ö.'nün kullandığı tütsü körüğünden düşen kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu yangın başladı. Bu sırada piknik tüpünün de patlamasıyla alevler büyüdü.

D.Ö. ve komşularının müdahalesi yetersiz kalınca, yangın kısa sürede Küre Dağları Milli Parkı ormanlık alanına sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çabasıyla yangın havadan ve karadan süren müdahale kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Yangının çıkmasına sebep olan bal üreticisi 67 yaşındaki D.Ö. jandarmadaki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
