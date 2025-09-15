Haberler

Bartın'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bartın'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın-Safranbolu karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada araç hurdaya dönerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Bartın- Safranbolu karayolu üzerinde Çaydüzü Mahallesi kavşağında seyir halinde bulunan 74 AAT 975 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüje çarparak üzerine çıktı. Otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. 5 kişinin yaralandığı kazada, aracın ön kısmı hurdaya döndü. Ekipler düşmek üzere olan elektrik direk için de önlem aldı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savic'ten Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki: Türk futbolunun mağlubiyeti

Maç sonrası büyük tepki! Sinirden çılgına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı 'İslam İttifakı' çağrısı

Komşudan tarihi çağrı: İsrail zulmüne karşı 'İslam İttifakı' kuralım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.