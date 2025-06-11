Bartın'da Toprak Boşaltan Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da toprak boşaltan bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Toprak boşaltan kamyon devrildi: 1 yaralı

BARTIN - Bartın'da toprak boşaltan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde boş araziye toprak boşaltan M.Ç. idaresindeki kamyon devrildi. Kamyon yan yatarken, yaralanan sürücü Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, devrilen kamyon ise vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.