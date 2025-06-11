Bartın'da Toprak Boşaltan Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
Bartın'da toprak boşaltan bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu belirtildi.
Toprak boşaltan kamyon devrildi: 1 yaralı
BARTIN - Bartın'da toprak boşaltan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde boş araziye toprak boşaltan M.Ç. idaresindeki kamyon devrildi. Kamyon yan yatarken, yaralanan sürücü Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, devrilen kamyon ise vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa