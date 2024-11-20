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Süs havuzuna tuvaletini yapıp, çamaşırlarını yıkadı

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Bartın'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, çevredeki insanlara aldırış etmeden süs havuzuna tuvaletini yaptı. Şahıs, tuvaletini yapmasının ardından kıyafetlerini çıkarıp havuzda yıkadı. Olay anına ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine havuzda temizlik çalışması başlatıldı.

Bartın'da çekilen görüntüler "pes" dedirtti. Bir kişi, çevresinde onlarca insan olmasına rağmen süs havuzuna tuvaletini yaptı.

TUVALETİNİ YAPTI, KIYAFETLERİNİ YIKADI

Bartın'ın merkezindeki Havuzbaşı mevkisinde kimliği belirsiz bir erkek şahıs, aralarında kadınların da bulunduğu onlarca kişinin gözü önünde süs havuzuna tuvaletini yaptı. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan bölgede meydana gelen olayda şahsın o anları ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Şahsın tuvaletini yapmasının ardından kıyafetlerini çıkarıp havuzda yıkadığı da belirtildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından belediye ekipleri havuzda temizlik çalışması başlattı.

HAVUZDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ve havuz görevlilerini olay yerine yönlendirerek, inceleme yapmasını istediğini söyledi. Keser, şahsın kimliği ve amacının belirlenmesi yönünde araştırma başlattıklarını belirtirken, havuzun da temizlenmesi için çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Olayın ardından ise havuz görevlileri tarafından akşam saatlerinde havuzdaki su boşaltılırken, gün içerisinde ise temizleme çalışmasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Süs havuzuna tuvaletini yapıp, çamaşırlarını yıkadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıvatandaş:

bu adama orada bir tekme atan çıkmamış mı?

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Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıaydemiranduv:

Haber bulamayınca, mahallelerin delilerini mi paylaşıyorsunuz?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıİDO BEY:

Belli ki akıl başta değil meşhur bir söz var sçmış b. Ku ile oynuyor işte tam olarak bu yani gerçek delii

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