Cephane gibi iş yeri

Bartın'da polis ekipleri bir iş yerine düzenlediği baskında 30 adet tüfek ve tabanca ele geçirdi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'un 13'üncü maddesine muhalefet nedeniyle bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda, 17 Adet ruhsatsız av tüfeği, 8 Adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Baskında gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 1 kişi hakkında adli tahkikat başatıldığı bildirildi. - BARTIN