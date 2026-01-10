Cephane gibi iş yeri

Haberler

Bartın'da polis ekipleri, bir iş yerinde düzenlediği baskında 17 ruhsatsız av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bartın'da polis ekipleri bir iş yerine düzenlediği baskında 30 adet tüfek ve tabanca ele geçirdi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'un 13'üncü maddesine muhalefet nedeniyle bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda, 17 Adet ruhsatsız av tüfeği, 8 Adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Baskında gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 1 kişi hakkında adli tahkikat başatıldığı bildirildi. - BARTIN

