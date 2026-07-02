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İşçi servisiyle çarpışan otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

İşçi servisiyle çarpışan otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
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Karabük-Bartın kara yolunda işçi servisi ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada servisteki 10 işçi yara almadan kurtuldu.

Karabük kara yolunda işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın merkeze bağlı Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyreden Y.D. idaresindeki 74 AAS 971 plakalı işçi servisi, kavşaktan ana yola çıkış yapan K.D. yönetimindeki 06 EF 6887 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, karşı şeritte seyreden S.Ç. idaresindeki 74 BJ 103 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından işçi servisi kaldırım kenarında asılı kalırken, otomobil ise takla atarak yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Servis minibüsünde bulunan 10 fabrika işçisi kazayı yara almadan atlatırken, diğer aracın sürücüsünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bahçeye devrilen otomobilde bulunan sürücü S.Ç. ile yolcular E.S. ve B.B. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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