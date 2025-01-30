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Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu: 17 Gözaltı

Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu: 17 Gözaltı
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde sahte sağlık raporlarıyla dolandırıcılık yapan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılar, kamu kurumlarından haksız menfaat sağlamakla suçlanıyor.

Bartın'da sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye makamlara çıkarıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişi Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları görünümü vererek, usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları tespit edildi. Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" ile suçlandığı öğrenildi.

Yoğun güvenlik tedbirleri arasında çıkarılan zanlılardan öncesinde dosyaları adliyeye götürüldü. Adliyedeki 17 kişi, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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