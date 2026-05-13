Şiddetli fırtına evin çatısını uçurdu, 6 araç hasar gördü... O anlar kamerada

Bartın'da akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli sağanak yağış ve fırtına, bir apartmanın çatısını uçurdu. Düşen parçalar park halindeki araçlara zarar verdi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Bartın'da akşam saat 23.12 sıralarında şiddetli yağış ile birlikte etkili olan fırtına, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı Şevki Birinciliği Apartmanı'nın çatısını uçurdu. Çatıdan düşen parçalar, bina önünde park halinde bulunan 6 araçta hasara neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı yada yaralanan olmazken, ekipler hasar tespiti için çalışma başlattı.

Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, çatısı uçan apartman ve çevredeki binalarda oturanlar ise olay anında büyük bir gürültü sesiyle kendilerini dışarı attıklarını ifade etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
