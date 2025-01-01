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Bartın'da Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bartın'da Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bartın'da Küre Dağları sınırında bulunan bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında otel kullanılamaz hale geldi, ancak can kaybı yaşanmadı.

Bartın'da Küre Dağları sınırı içerisinde yer alan otelde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında otel küle dönerken, olay anında otelde kimsenin bulunmaması facianın önü geçti.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Hacıçerçi köyünde Küre Dağları sınırı içerisinde yer alan 40 kişi kapasiteli otelde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının elektirik kontağından ya da kalorifer dairesinden çıktığı tahmin edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otel kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında otelde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, 30 kişilik kafilenin sabah saatlerinde otelden çıkış yaptığı ortaya çıktı.

Yangın çıkan Küre Dağları Evi işletmecisi Yaşar Yıldırım, kendisinin yangın anında dışarıda olduğunu belirterek, "Ben yolda yangın haberini aldım. Bir gün öncesinde 25-30 kişilik kafile vardı, burada kalıyordu. Bu sabah çıkmışlardı. Bugün otelde kalan kimse yok. Yangın ya elektrik kontağından yada kalorifer dairesinden çıktı diye düşünüyoruz. İtfaiyenin hazırlayacağı raporla belli olacak. Çok şükür can kaybı yada yaralanan olmadı" diye konuştu.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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