Bartın'da Kırık Soda Şişesi Yangın Çıkardı

Bartın'da bahçeye atılan kırık soda şişesi nedenyle yangın çıktı. Yangın, ormana ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Hocaköyü'nde Muzaffer Kalaycı'ya ait bahçeye atılan kırık soda şişesi yangına neden oldu. Bahçedeki örtü ve çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Paniğe neden olan yangına köylüler ve olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Alevler ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kamil Işık, bahçeye atılan şişenin yangına sebep olduğunu belirterek, cam ve sigara izmariti gibi çöplerin bahçe ve ormanlık alanlara atılmamasını istedi.

Yangında 1 dönümlük arazinin yandığı ve meyve ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi. - BARTIN