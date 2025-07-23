Bartın'da Kırık Soda Şişesi Yangın Çıkardı

Bartın'da Kırık Soda Şişesi Yangın Çıkardı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde bir bahçeye atılan kırık soda şişesi, yangına sebep oldu. Yangın, ormana ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve köylülerin müdahalesi ile alevler söndürüldü.

Bartın'da bahçeye atılan kırık soda şişesi nedenyle yangın çıktı. Yangın, ormana ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Hocaköyü'nde Muzaffer Kalaycı'ya ait bahçeye atılan kırık soda şişesi yangına neden oldu. Bahçedeki örtü ve çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Paniğe neden olan yangına köylüler ve olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Alevler ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kamil Işık, bahçeye atılan şişenin yangına sebep olduğunu belirterek, cam ve sigara izmariti gibi çöplerin bahçe ve ormanlık alanlara atılmamasını istedi.

Yangında 1 dönümlük arazinin yandığı ve meyve ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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