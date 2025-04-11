Bartın'da Kar Yağışı Sürprizi

Bartınlılar kar yağışı ile uyandı

BARTIN - Bartın'da gece boyu etkili olan yağmur sabah saatlerinde ise yerini kar yağışına bıraktı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, kar sürprizi yaşadı.

Bartın ve Ulus ilçesinde gece boyu devam eden sağanak sabah saatlerinde ise kar yağışına dönüştü. Bartın il merkezi ve Ulus ilçesi beyaz örtü ile kaplandı. İş yerlerine gitmek için sabah erken kalkan vatandaşlar ise büyük sürpriz yaşadı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı ise 10 santimetreye ulaştı.

Polisler kar nedeniyle alarma geçti

Bartın'da gece boyu süren şiddetli yağış nedeniyle dere yataklarını kontrol ederek, haber merkezine telsiz anonsu ile

bilgi veren polis ekipleri sabah saat 07: 30'dan itibaren ise merkezdeki ana güzergahlar ile Bartın, Karabük ve Kastamonu karayollarına yönlendirildi. Devriye atan ekipler yağış ve yollardaki durum ile haner merkezine anlık ve güncel bilgiler verdi.

Çiçek açan ağaçlar karla kaplandı

Meteoroloji'nin kar ve zirai don uyarısında bulunduğu yerler arasındaki Bartın'da çiçek açan ağaçlar da kar yağışından etkilendi. Ağaç dalları beyaz örtü ile kaplanırken, çiftçiler ise zirai don endişesi yaşıyor.

Sabah kalktıklarında kar sürprizi yaşadıklarını belirten vatandaşlar ise yapışın bereket olduğunu belirterek, zirai don endişesine rağmen bereketli bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.

Yükseklerde kar kalınlığı 10 santim

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki köy ve yaylalarda ise kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Çiçek açan ağaç dalları aniden bastıran yağış nedeniyle kar altında kaldı.