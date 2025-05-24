Bartın'da Geceyarısı Çığlık Panik Yarattı

Bartın'da Geceyarısı Çığlık Panik Yarattı
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Bartın'da ormandan gelen çığlık sesleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. İnceleme sonucunda, 6 gencin aralarındaki tartışmanın sesleri çıkardığı belirlendi.

Bartın'da gece yarısı ormandan gelen kadın çığlığı üzerine polisler harekete geçti. Sesin geldiği yönde inceleme yapan ekipler, 17 yaşındaki 6 gencin kendi arasında tartıştığı belirlendi.

Bartın Tuna Mahallesi Kanlıırmak Caddesi Ticaret Meslek Lisesi yakınlarındaki ormanlık alanda duyulan çığlık sesleri üzerine vatandaşlar yasa dışı çığlık terapisi ya da cinayet işlenmesi endişesi ile 112 ihbar hattını arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine ise polis ekipleri alarma geçti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanda devam eden çığlık seslerinin geldiği yöne doğru hareket etti. Ekipler, ormanlık alanda 4'ü kız toplam 6 genç ile karşılaştı. Polisleri bir anda karşılarında gören gençler de korku yaşadı. Ekipler, çığlık sesinin sebebini sorduğunda ise gençler aralarında küçük çaplı tartışmaların yaşandığını belirtti. Polise cezaları neyse çekmeye razı olduklarını belirten gençlerin kimlik sorgusu yapıldı. Olumsuz bir durum bulunmaması üzerine gençleri, Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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