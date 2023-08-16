Bartin'da balık tutmak için denize açılan kişinin cesedi bulundu

Bartin'ın Kurucaşile ilçesinin Kapısuyu plajında sabah saatlerinde balık tutmak için denize açılan Hasan Anar'ın akşam saatlerinde cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinin Kapısuyu plajında sabah saatlerinde balık tutmak için denize açılan Hasan Anar'ın (60) akşam saatlerinde cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kapısuyu plajında meydana geldi. Akşam saatlerinde ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kapısuyu köyünden deniz yüzeyinde tekne parçalarını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler ve vatandaşların kıyıda yaptığı aramada deniz üzerinde bir cesedin olduğu fark edildi. Kıyıya çıkartılan cesedin, sabah saatlerinde 5 metrelik teknesiyle denize açılan Hasan Anar'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.