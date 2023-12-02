Bartın'da Atıl Okul Binasında Yangın Çıktı

Bartın'da işçilerin kaldığı atıl okul binasında yangın çıktı. Köylüler işçileri kurtarmak için kapı ve pencereleri balyozla kırarken, içeride kimsenin bulunmadığı belirlendi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesi Eldeş köyü Eseler Mahallesi'nde atıl halde bulunan ve son dönemde enerji nakil hatlarını yenileyen taşeron firma işçilerinin kaldığı eski okul binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binayı sararken, yükselen dumanlar ise köyde paniğe neden oldu. Bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalışan köylüler, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İşçilerin içeride olduğunu düşünen köylüler, içeriden ses alamaması üzerine ise ellerine balyozları alarak, binaya girmeye çalıştı. Demir dış kapıyı ve camları balyozla kıran köylüler, içeride bulunan biri olmadığını tespit edince rahat nefes aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın söndürülürken, okul binası ise büyük hasar gördü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ilçe merkezine gitmek için evden çıkan işçilerin, sobayı söndürmeden ayrıldıkları ileri sürüldü. - BARTIN