Duruşmadan sonra taraflar birbirine girdi

Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana gelen arazi paylaşımı sorunlarıyla ilgili duruşma sonrası sanık ve maktul yakınları arasında kavga çıktı. Polis müdahale ederek tartışmayı yatıştırdı.

Bartın'da 7 ay önce meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili duruşmanın sonunda taraflar birbirine girdi. Polisin müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde, 17 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda Mehmet D. (65), aralarında arazi paylaşımı nedeniyle husumet bulunan ve ihtilaflı arazideki yapılan duvarın yıkılmak istenmesi nedeniyle tartıştığı yeğeni Erhan Demirci, kız kardeşi Havva Demirci (50) ve eniştesi Abdullah Demirci'yi (55) av tüfeği ile vurarak öldürmüş, olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Mehmet D. ve eşi Behice D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada polis ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Adliye çıkışında birbirlerine laf atan sanık ve maktul yakınları arasında tartışma çıktı. Bir anda ortalığın karışması üzerine polis ekipleri araya girerek, kavga büyümeden tarafları ayırdı. - BARTIN

