Bartın'da Araç İneğe Çarptı: Hayvan Telef Oldu

Bartın'da seyir halindeki bir araç, karayoluna çıkan ineğe çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın- Abdipaşa karayoluna çıkan ineğe 74 AE 993 plakalı araç çarptı. Yenihan mevkisinde meydana gelen kazada, hayvan telef oldu. Ekipler ineğin sahibini belirlemek için çalışma yürütürken, kaza yapan araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapanan yol, hayvanın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - BARTIN