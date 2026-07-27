Adıyaman'da takla atan otomobilde sürücü yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi Karaali Köprüsü yakınlarında Taner L. idaresindeki 46 AG 491 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra refüje çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Taner L., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı