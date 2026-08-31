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Orhangazi'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Orhangazi'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
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Yalova-Bursa karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı.

Yalova-Bursa karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre O.A.(26) idaresindeki 16 BNR 368 plakalı bir otomobil Yalova'dan Orhangazi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesi burada yapılan otomobil sürücüsü O.A. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle Yalova Bursa karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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