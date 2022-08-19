Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden terörist Hüseyin Muhammed yakalandı

Son dakika haberi... Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden terörist Hüseyin Muhammed yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gündem haberi... Suriye'nin Resulayn bölgesinde, Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden 'Habur' kod adlı Hüseyin Muhammed yakalandı.

Suriye'nin Resulayn bölgesinde, Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın ortak operasyonu sonucu, Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden 'Habur' kod adlı Hüseyin Muhammed yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Suriye-Resulayn bölgesine, 'Habur' kod adlı Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Haseki'den geçiş yapacağı bilgisi üzerine, Resulayn Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın müşterek operasyonuyla Resulayn ilçe merkezinde yakalandı. Örgüt mensubunun Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içerisinde Kaleşnikof Piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde Samir Taburunda faaliyet yürüttüğü belirlendi. Örgüt mensubunun Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütüne takviye maksatlı geldiği ve 3 TSK personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Resulayn Suriye 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title