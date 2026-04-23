Barajda mahsur kalan ineği AFAD kurtardı

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Doğupınar köyünde baraja girerek mahsur kalan inek, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Gazibey Barajı'nda son dönemde artan su seviyesi nedeniyle kıyı şeridindeki bazı ağaçların sular altında kaldı. Köy sakinlerinden Ramazan Gürbüz'e ait bir büyükbaş hayvan Kırkpınar mevkisinde su altında kalan bir ağaca sıkıştı. Hayvanın bir süre sonra derin sulara doğru sürüklenmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, baraj gölüne bot indirerek kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, su içerisindeki dallara dolanarak hareket kabiliyeti kısıtlanan hayvana ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarma operasyonu sırasında jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, köy halkı ve İl Özel İdaresi personeli de kıyıdan çalışmalara destek verdi. AFAD ekiplerinin koordineli müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılan inek, bir süre yüzerek güvenli alana yönlendirildi. Sudan çıkarılan hayvan sahibine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı