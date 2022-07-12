Kardeşi için bir an bile düşünmeden suya atladı! Kurtarmayı başardı ama kendisi can verdi - Haberler

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Kardeşi için bir an bile düşünmeden suya atladı! Kurtarmayı başardı ama kendisi can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da 20 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet El İsa, barajın içerisinde çırpındığını gördüğü kardeşini kurtarmak için suya atladı. Kardeşini kucaklayıp kıyıda bulunan yakınlarına ulaştıran İsa, daha sonra gözden kayboldu. Arama çalışmaları üzerine şahsın can bedeni 60 metre açıkta ve 12 metre derinlikte bulundu.

Battalgazi ilçesi Karakaya Barajı Atabey iskelesinde Suriyeli Ahmet El İsa (20) barajın içerisinde çırpındığını gördüğü kimliği henüz öğrenilmeyen kardeşini kurtarmak için suya atladı.

KARDEŞİNİ KIYIDAKİLERE ULAŞTIRIP GÖZDEN KAYBOLDU

Kardeşini kucaklayıp kıyıda bulunan yakınlarına ulaştıran İsa, ardından gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirirdi. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de gönderildi.

Kardeşi için bir an bile düşünmeden suya atladı! Kurtarmayı başardı ama kendisi can verdi

CANSIZ BEDENİNE 60 METRE AÇIKTA ULAŞILDI

Su altı arama ve kurtarma ekibi, Ahmet El İsa'nın cansız bedenine kıyıdan 60 metre açıkta ve 12 metre derinlikte ulaşarak, karaya çıkarttı. İsa'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kardeşi için bir an bile düşünmeden suya atladı! Kurtarmayı başardı ama kendisi can verdi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - 3. Sayfa

Karakaya Barajı Malatya Suriye 3. Sayfa Haberler

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