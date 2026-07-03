Gümeli'de Bekçiye saldırı: 3 şüpheli aranıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde bulunan baraj sahasında görev yapan bekçinin darbedildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, baraj çevresindeki konteyner alanında meydana geldi. İddiaya göre araçla bölgeye gelen 3 kişi, konteyner alanına girmek istedi. Görevli bekçi Okan Demirci (24) ise alanın girişe kapalı olduğunu ve bölgede alkol tüketiminin yasak olduğunu belirterek şahısları uyardı.

Uyarıya tepki gösterdiği öne sürülen 3 kişi ile bekçi Demirci arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bekçinin darbedildiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan görevli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şahısların olay yerinden araçla uzaklaştığı öğrenilirken, bekçinin ailesi saldırganların bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı