Banyoda eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tartıştığı eşi Nadire Gözelçolak'ı (42), av tüfeğiyle başından vurarak öldüren İbrahim Güzelçolak (48), tutuklandı.

Olay, dün saat 12.30 sırasında Yeniköy Mahallesi 388 Sokak üzerindeki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Kısa bir süre önce emekli olan İbrahim G.,iddiaya göre geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolakile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Güzelçolak evde bulunan av tüfeğiyle eşinin üzerine yürüdü. Nadire Güzelçolak, kaçarak banyoya sığındı. Eşini banyoda yakalayan İbrahim Güzelçolak, 2 çocuk annesi kadının kafasına av tüfeği ile tek el ateş ederek evden ayrıldı. Daha sonra İbrahim Güzelçolak, damadını arayıp eşini öldürdüğünü söyledikten sonra polise teslim oldu. Eve giden sağlık ve polis ekipleri Nadire Güzelçolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Nadire Güzelçolak'ın ölüm haberini alan, yakınları ve çevredekiler göz yaşlarına hakim olamadı.

Olayın ardından damadını arayıp eşini öldürdüğünü söyledikten sonra polise teslim İbrahim Güzelçolak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürülen eşin son görüntüleri

Diğer yanan Nadire Güzelçolak'ın çalıştığı yapı marketten çıkıp, dışarıda bekleyen eşinin otomobiline bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yapı markette çalışan Nadire Güzelçolak'ın elinde çantasıyla dışarı çıktığı, eşinin ise yakında aracının yanında telefonuna baktığı anlar yer aldı. Eşinin yanına geldiğini gördükten sonra sürücü bölümüne yönlenen İbrahim Güzel Çolak'ın Nadire Güzelçolak'ı aldıktan sonra uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.