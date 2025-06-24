Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
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İstanbul Kadıköy'de bir şahıs, bankta satranç oynayan gençleri, "Tezgah benim" diyerek zorla kaldırdı. Gençleri tehdit eden şahsın, Zabıta gelirse kavga çıkar demesi" dikkat çekti.

Kadıköy'de bir şahıs, bankta satranç oynayan gençleri 'Tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalıştı.

SADECE SATRANÇ OYNUYORLARDI

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir parkta akılalmaz bir olay yaşandı. İki genç, bankta kendi hallerinde satranç oynarken bir kişi yanlarına geldi.

"TEZGAH BENİM, KALKIN"

Gençleri zorla banktan kaldırmaya çalışan şahıs gerekçe olarak ise, "Tezgah benim" yanıtını verdi. "Burada böyle şeyler oynamayın sahipleri var buranın." diyen şahsa gençler, "Para almıyoruz. Ücretsiz oynanıyor" dese de şahıs ikna olmadı.

"ZABITA GELİRSE SALDIRIRLAR"

"Bana haber geldi. Beni aradılar." diyen şahıs, zabıta gelirse problem olacağını iddia etti. "Zabıta gelir. Onlar laf yapar. Kavga çıkar, saldırırlar" şeklindeilginç cümleler sarf eden şahıs, gençleri banktan zorla kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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