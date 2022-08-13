Banka müdürünü rehin alan şahsın yüklü miktarda borcu varmış

Antalya'da dün bir bankaya gidip güvenlik görevlisinin silahı ile banka müdürünü rehin alan şahıs, 2 saatte ikna edildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde, piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu için bunalıma girip böyle bir eylemi gerçekleştirdiği söyledi.

Dün öğleden sonra Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'ndaki bir bankanın şubesinde meydana gelen olayda, bankaya gelen M.R.D. (36), iddiaya göre hesabına 2 milyon TL havale yapılmasını istedi. İsteği geri çevrilen şahıs, banka çalışanları ile tartışmaya başladı. İddiaya göre arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alan şahıs, banka çalışanlarını ve müdürünü rehin aldı.

ANNESİ DE OLAY YERİNDE GETİRİLDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılması muhtemel bir operasyon için bölgeye özel hareket polisleri de geldi. Polis ekipleri banka çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek adeta kuş uçurtmadı. Şahsı ikna etmek için bir süre sonra olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da geldi. Şahıs ikna çalışmalarına cevap vermeyince annesi de olay yerine getirildi. Çevrede bulunan vatandaşlar ise korku dolu bakışlarla olan biteni izledi.

2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Şahıs yaklaşık 2 saat sonra annesinin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ikna edildi. Dışarıya önce içeride bulunan çalışanlar ve banka müdürü çıkarıldı. Daha sonra ise özel hareket polisleri tarafından içeriden alınan M.R.D, geniş güvenlik önlemleri altında Kepez Polis Merkezine götürüldü. Bazı vatandaşların tepki gösterme ihtimaline karşı anne de güvenlik önlemleri altında olay yerinden uzaklaştırıldı.

ÇOK BORCUNUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Emniyette işlemlerine devam edilen M.R.D'nin ilk ifadesinde; sebze meyve ticareti ile uğraştığını, işini batırması nedeniyle piyasaya yüklü miktarda borcunun oluştuğu, alacaklarının paraları istemesi nedeniyle bunalıma girip, banka müdürünü rehin alarak bazı hesaplara havale yapmasını istediğini söylediği öğrenildi.