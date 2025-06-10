Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

İstanbul Ümraniye'de yaşayan ve bir dönem bankacılık sektöründe görev yapan Asım O. (52) ile bir bankanın şube müdürlüğünü yapan eşi Reyhan O. (48), 14 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Boşanma davası sürerken mahkeme, iki çocuğun geçici velayetini anneye, ailenin oturduğu evi ise babaya tahsis etti.

GİZLİCE EVE GİRİP DELİL ARADI

Ancak bu karara rağmen Reyhan O., geçen yıl mart ayında Asım O.'nun evde olmadığı bir sırada gizlice eve girdi. İddiaya göre çocuklarından, evdeki özel eşyaların yer aldığı dolapların içini fotoğraflamalarını istedi. Amacının boşanma davasında kullanmak üzere delil üretmek olduğu öne sürüldü. Ancak bu planı evdeki güvenlik kameraları bozdu.

"ÇOCUKLARIMI MAŞA GİBİ KULLANDI"

Sabah'ta yer alan habere göre; durumu fark eden Asım O., soluğu savcılıkta aldı. Eşinden, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve çocukları kasıtlı şekilde kullanması nedeniyle "kötü muamele" suçları kapsamında şikayetçi oldu. "Çocuklarımı maşa gibi kullandı" diyen Asım O., "Bana eziyet etmek için çocuklarımı kullanıyor. Baskı ve korku ile çocuklarımla aramdaki bağı koparıyor. Hatta onlar artık benimle konuşmak istemiyor, yaptığım yemekleri bile yemiyorlar" şeklinde konuştu.

ERKEK LEHİNE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Asım O., yaşananların ardından aile mahkemesine başvurarak eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı. Anadolu Aile Mahkemesi, 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası'nı bu kez erkek lehine uyguladı. Karara göre Reyhan O., eşi Asım O.'ya yönelik hiçbir tehdit, hakaret, aşağılama ya da iletişim kurma girişiminde bulunamayacak; ayrıca eşi ve çocukların bulunduğu konuta, okula ve iş yerine yaklaşamayacak.

İHLAL EDERSE CEZASI VAR

Mahkeme ayrıca, tedbir kararına uymaması halinde Reyhan O.'nun 3 günden 10 güne, tekrar ihlal etmesi durumunda ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezası alabileceğini hatırlattı.