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Banka Güvenlik Görevlisi, Emekli Öğretmeni Dolandırılmaktan Kurtardı

Banka Güvenlik Görevlisi, Emekli Öğretmeni Dolandırılmaktan Kurtardı
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Amasya'da emekli öğretmenin 875 bin TL'sinin dolandırılmasını engelleyen banka güvenlik görevlisi Anıl Artandaş'a teşekkür belgesi verildi. Olay, dolandırıcının telefonla arayıp güven kazandıktan sonra öğretmenin bankaya gitmesi üzerine gelişti.

Amasya'da emekli öğretmeni dolandırılmaktan kurtaran banka güvenlik görevlisi Anıl Artandaş'a Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi verildi.

Emekli öğretmenin 875 bin TL'sinin kurtaran Artandaş, belgesini Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç'ın elinden aldı.

4 ay önce yaşanan olayda bilmediği bir numaradan kendisini telefonla arayarak "Otobüs kazasında ölen kişinin üstünden kimliğiniz çıktı. Ben emniyet müdürüyüm. Beni araştır. Tekrar bana dön" sözleriyle güvenini kazanan şahsın belirttiği banka hesabına 875 bin TL havale etmek için Merzifon ilçesindeki özel bir banka şubesine giden emekli öğretmen Fahrettin Toktay'ın endişeli halinden şüphelenen güvenlik görevlisi Anıl Artandaş, polisle iletişime geçti. Kısa adı Kaan olan 'Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon' uygulamasının devreye girmesiyle dolandırıcılık olayını önledi.

Harekete geçen polisler, banka görevlilerine parayı göndermemesi için bloke koydurtup çevrede araştırma yapmaya başladı. Polisler bankadan dışarı çıkıp dolandırıcıyla iletişim halinde olduğu için telefonu sürekli meşgul olan Toktay'ı başka bir bankaya işlem yapmaya doğru giderken buldu. Karşısına çıkan gerçek polislerden durumu öğrenince bir süre şaşıran 77 yaşındaki Toktay, polislere teşekkür etmişti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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