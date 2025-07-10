Bandırma'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Bandırma'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde farklı adreslerde çıkan ot, anız ve arazi yangınları, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınların nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde farklı adreslerde meydana gelen ot, anız ve arazi yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlara, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler hızlı şekilde müdahale etti. Çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgelerde soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınların çıkış nedeni ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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