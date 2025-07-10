Bandırma'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde farklı adreslerde meydana gelen ot, anız ve arazi yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlara, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler hızlı şekilde müdahale etti. Çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgelerde soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınların çıkış nedeni ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - BALIKESİR