Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu

Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu
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Balıkesir Bandırma'da hobi bahçesinde ot biçerken yaban arılarının saldırısına uğrayan 60 yaşındaki Yılmaz Dolgun, alerjik reaksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Nezaket Dolgun da yaşadığı üzüntü sonrası hastanede müşahede altına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hobi bahçesindeki otları temizlerken yaban arılarının saldırısına uğrayan şahıs, alerjik reaksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, 16 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Bandırma'nın kırsal Doğruca Mahallesi'nde yaşandı. Eşi Nezaket Dolgun ile birlikte hobi bahçesine giden 2 çocuk babası Yılmaz Dolgun (60), motorlu tırpanla ot biçtiği sırada farkında olmadan bir yaban arısı yuvasını bozdu. Arıların saldırısına uğrayan Dolgun, alerjik reaksiyon nedeniyle fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELER YAPILDI AMA...

Eşi Nezaket Dolgun'un 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bahçede yapılan Yılmaz Dolgun, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİ DE RAHATSIZLANDI

Eşinin vefat haberini alan Nezaket Dolgun, yaşadığı acı nedeniyle rahatsızlandı. Aynı hastanede müşahede altına alınan Nezaket Dolgun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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