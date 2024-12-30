Bandırma'da Silahlı Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla silahlı yağma suçundan aranan Y.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, benzer operasyonların devam edeceğini açıkladı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla aranan Y.D. (30) adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sonucunda, silahlı yağma suçundan aranan Y.D. Bandırma ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına, benzer operasyonların aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı. - BALIKESİR