Bandırma'da Araç ve Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yol kenarında meydana gelen araç ve arazi yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Sahilyenice Mahallesi yolunda meydana gelen araç ve arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çıkan yangına 2 itfaiye aracı ve 2 orman aracı ile ekipler müşterek olarak müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa