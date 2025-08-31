Bandırma'da Araç ve Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Sahilyenice Mahallesi yolunda meydana gelen araç ve arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çıkan yangına 2 itfaiye aracı ve 2 orman aracı ile ekipler müşterek olarak müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR