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Balya yüklü kamyonette yangın

Balya yüklü kamyonette yangın
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki balya yüklü kamyonette yangın çıktı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki balya yüklü kamyonette yangın çıktı. Kamyonette bulunan saman balyaları kısa sürede alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Isparta kara yolunda seyir halindeki balya yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetteki saman balyalarının alev alev yandığı yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normal seyrine döndü.

Kamyonetteki balyaların alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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