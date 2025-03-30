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Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki Nisa G., balkonda oyun oynarken düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuk, beyin kanaması geçirdi.

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Özvatan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 3 yaşındaki Nisa G., annesi Hazine G. mutfakta yemek hazırladığı sırada mutfaktaki balkona çıkarak oyun oynamaya başladı. Çocuk, oyun oynarken tırmandığı balkonun duvarından aşağı düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk babası Hamdullah G. tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen küçük çocuk, buradan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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