Balkondan düşen adam hastaneye kaldırıldı

DÜZCE - Düzce'de 4 katlı binanın 2. katından düşerek yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Olay Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 554. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında balkonda oturan Ö.A., dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan olay yerinde bulunan bir kadın şahıs, balkondan düşen şahsın arkadaşı olduğunu söyleyerek gülmesi dikkat çekti.