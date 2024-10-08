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Balkondan Düşen 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Balkondan Düşen 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Çivril ilçesinde balkonundan düşerek ağır yaralanan 69 yaşındaki Ali Aslan, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde hava almak için çıktığı evinin balkonundan aşağıya düşerek ağır yaralanan 69 yaşındaki erkek şahıs, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 4 Ekim günü Çivril ilçesinin Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde hava almak için evinin balkonuna çıkan Ali Aslan (69), dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düşen yaşlı adam, başından aldığı yara sonucu ağır yaralandı. Olayı gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ali Aslan, Çivril'de yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli kent merkezindeki üniversite hastanesine sevk dildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelrine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hava almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybeden Ali Aslan'ın diyaliz hastası olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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