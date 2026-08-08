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Batman'da Elektrikli Bisiklet Bataryası Patladı

Batman'da Elektrikli Bisiklet Bataryası Patladı
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Batman’da bir apartman dairesinin balkonunda bulunan elektrikli bisiklet bataryası, aşırı ısınma sonucu patladı.

Batman'da bir apartman dairesinin balkonunda bulunan elektrikli bisiklet bataryası, aşırı ısınma sonucu patladı.

Olay, Kültür Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi arkasındaki Menekşe Apartmanı'nda meydana geldi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkonda bulunan elektrikli bisiklet bataryasının aşırı ısınma sonucu patladığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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