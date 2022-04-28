Balıkesir Valiliği, Ramazan Bayramı için bir dizi tedbir aldı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valiliği, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur içinde geçirebilmesi için bir dizi tedbir aldı.

Vatandaşların 29 Nisan 2022 Cuma akşamı başlayacak olan Ramazan Bayramı tatilini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmesini sağlamak, tatil süresince kamu hizmetlerinde bir aksama yaşanmaması için valilik tarafından ilgili kurumlara bir genelge gönderildi. Genelgede kolluk birimleri, belediyeler, kamu kurumları ve kaymakamlıkların gerekli önlemleri alarak bayram tatili süresinde İl genelinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için dikkatli olunması ve özenli davranılması istendi. Valilik genelgesinde ilgili kurumlar tarafından alınması gereken önlemler şu şekilde belirtiliyor.

"İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve emirler doğrultusunda sürdüreceklerdir. Trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerini takviye ederek, kendi yönlerinden gerekli tedbirleri alacaktır. Ramazan Bayramı tatili süresince İl Jandarma Komutanlığına bağlı tüm birimlerde 24 saat esasına göre meydana gelebilecek olayları önlemek ve müdahale etmek için yeterli personeli görevlendirerek gerekli tedbirleri alacakları açıklandı.

Açıklamanın devamında ise şunlar aktarıldı: "Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımı ile ilgili denetimlere önem verilecektir. Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecektir. UEDAŞ ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş elektrik arızalarının giderilmesi için nöbetçi personel bulundurulacaktır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere İlçe Belediye Başkanlıkları da Ramazan Bayramı tatili süresince hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için yeterli eleman görevlendirilerek gerekli önlemleri alacaklardır. Belediye Başkanlıkları, iş yeri denetim faaliyetlerine ağırlık verecek, yangın, kanalizasyon ve su arızalarına karşı mevcut planlarını gözden geçirecek, nöbetçi ekipler takviye edilecek, meydana gelecek arıza durumlarına karşı hazırlıklı olacaklardır" açıklaması yapıldı.

Balıkesir Valiliği açıklamanın son kısmında da "Ülkemiz genelinde ve Balıkesir'de sağlık ve huzur ortamı içerisinde güzel bir bayram yaşanması

temennisinde bulunan Vali Şıldak bayramda görevleri başında bulunacak bütün personele iyi çalışmalar diledi ve tüm vatandaşların bayramını kutladı" - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa