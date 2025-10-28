Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde AFAD verilerine göre saat 02.30'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 02.30'da Sındırgı merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. - ANKARA

