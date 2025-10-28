Balıkesir Sındırgı'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 02.30'da Sındırgı merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. - ANKARA