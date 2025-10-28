Balıkesir Sındırgı'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem
Afad Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 02.30'da Sındırgı merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa