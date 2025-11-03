Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Beşik gibi sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gündüz saatlerinde yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 4.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem saat 23.23'te yerin 4.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
  • Aynı gün saat 15.35'te Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

4.9'un ardından Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SINDIRGI'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremin ardından endişe geçmedi. Sık sık artçı sarsıntıların yaşandığı Sındırdı'da bir deprem daha meydana geldi. Saat 23.23'te meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD, 4.3 olarak açıkladı. Deprem yerin 4.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

GÜNDÜZ 4.9 İLE SALLANMIŞTI

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 11.02 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul, İzmir ve çevre illerde büyük paniğe neden olmuştu.

VATANDAŞLAR GÜNLÜK YAŞAMA DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar günlük yaşamlarına dönmeye çalışıyor. İlçe merkezinde bazı esnaf tamiratlarını yaptığı dükkanlarını açarken, Sındırgı kapalı pazar yerinde ise vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İncelemeler sonucu ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Yetkililer, hasarlı yapılara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor. İlçede kurum ve kuruluşların çalışmaları sürerken, vatandaşlar da rutin hayatlarına dönmeye çalışıyor.

Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'DAN "DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON" TOPLANTISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından ilçede devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı ve Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında başlatılan, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, Sındırgı kaymakamı, Belediye Başkanı, AFAD yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince tamamlanan hasar tespit çalışmaları ve AFAD tarafından geçici barınma hizmeti kapsamında kurulmakta olan konteynerlerin son durumu görüşüldü. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki diğer çalışmalarla ilgili tespit ve değerlendirmeler yapıldı.

Pehlivan, görüşme sonrası AFAD yöneticileriyle Sındırgı ilçesinde acil yıkılacak bina olarak tespit edilen yapıların tahliye ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Açıklamada, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları afetin izlerini silmek amacıyla omuz omuza çalışıyor, tüm imkanları ile milletimizin yanında olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Yorumlar (12)

Faruk Omar:

HainKOXPER :

bu adam neden banlanmıyor hocam jimere şkayet edicem bu şahsı

Goethegitme:

Ya artçikar eskiden dikkate alinmazdi noldu da bu kadar oldular? Millete korku salmak icin habercilik adı altindan kaos pompalayan asagilik yaratiklar...........

Tahsin Kırma:

Uln 20 yaşındasın, eski den dediğin ne kadar eski ? Gören de 20 yıllık ömrü depremlerle geçmiş sanacak ergen ya

sinan yokuş:

İlçenin ortasından volkan çıkacak bu gidişle

erdemir.159:

Bandırmada oturuyorum yaklaşık 2aydır beşik gibiyiz

Tahsin Kırma:

İstanbul'a kaçın, nasılsa nerede deprem olursa herkes İstanbul'a kaçıyor. Sanki burası çok güvenli.

Nothingness:

Ben istanbuldayım. Deprem olursa Hatay a kaçacam çünkü orda Suriyeliler beni aşağılamıyor kayıtlarda deli olarak gözüktüğüm için. Hatda ben ve suriyeliler beraber yere bez serip.. çöplerde bulduğumuz şeyleri satabiliriz ve güzel bir yaşam yaşayabiliriz beraber. İstanbulda bunu denesem beni hapise atarlar. Hatay da hayat daha kolay.

Metin Yalcin:

Binaların betonarme mekaniği yoruldu, orada oturmanın tamamen risk olması sürpriz değil ..

Tahsin Kırma:

Sende kaç İstanbul'a.

