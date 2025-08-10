Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedildi

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'de de hissedildi
Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale'de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, olumsuz bir ihbar almadıklarını açıkladı ve ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini belirtti.

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'den de hissedildi. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada "Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Takip ediyoruz" dedi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 19.53'te merkez üstü Balıkesir Sındırgı olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 11 kilometre olan deprem Çanakkale'de de hissedildi. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Deprem Çanakkale 'de de hissedildi. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyor. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Takip ediyoruz"dedi. - ÇANAKKALE

