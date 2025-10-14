Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. İlçede son olarak saat 20.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SINDIRGI'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. İlçede son olaraksaat 20.33'te 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

AFAD, depremin yerin 9.12 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

SINDIRGI 6.1 İLE SALLANMIŞTI

10 Ağustos günü saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Çevre illerden de hissedilen deprem, büyük paniğe neden olmuştu.

Depremde bir kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişide yaralanmıştı. Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken; 675'i konut, 70'i işyeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edilmişti. Depremin ardından ise çok sayıda artçı deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
500
