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Balıkesir Gönen'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazaya 3 aracın karıştığı belirtilirken, olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Gönen ilçesi, Hasanbey Mahallesi, Sarıköy mevkiinde, 10 AKL 380 plakalı Tofaş marka otomobili ile seyir halinde olan O.T. (28) yaptığı hatalı solama sonucu, Sarıköy istikametinden gelen S.K. (59) hakimiyetindeki 17 CCN 778 plakalı kamyon ile çarpışarak kazaya yol açtı. Meydana gelen çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar nedeniyle, B.Ş. (53) hakimiyetindeki 10 KK 755 plakalı kamyonette kazaya karıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil ekipleri yönlendirildi.

Sürücülerden O.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Kamyonet sürücüsü B.Ş. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir İtfaiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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