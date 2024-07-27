Balıkesir Gönen'de Huzur Uygulaması: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesi ve çevre ilçelerde, asayiş ve trafik yönünden huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Gönen ve çevre ilçelerde 130 personelin takviyesiyle geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında farklı suçlardan aranması olan 3 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Ayrıca 3 ruhsatsız, 3 kuru sıkı tabanca ve 6 adet kasatura bıçak ile beraber 125 adet fişek ve 120 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi.

Trafik yönünden gerçekleştirilen uygulamalarda ise 171 araç sorgulandı. 36 araca cezai işlem yapıldı ve toplam 163.913 lira ceza yazıldı. 5 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR